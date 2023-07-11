港上半年買家印花稅收13.5億　急漲逾1倍

受惠今年首季樓市交投回升，上半年物業辣招稅收再度向上。根據稅務局資料，期內各項物業辣招稅收金額共約40.07億元，較去年下半年錄約22.79億元，回升約75.9%，涉及物業成交共1,504宗，較去年下半年的1,167宗，按半年計回升約28.9%，稅收及宗數均是繼2021年下半年後再度回升。

上半年須付買家印花稅收的升幅最明顯，期內稅款約13.55億元，按半年漲逾1倍，涉及住宅成交錄387宗，較去年下半年錄213宗，上升約81.7%。

其次，上半年須繳付新住宅從價印花稅額約26.19億元，當中沒有工商舖雙倍印花稅收追收稅款，較去年下半年錄約15.61億元，增加約67.8%。而有關成交宗數由2022年下半年錄859宗，按半年上升約21.1%至今年上半年錄約1,032宗(兩時期均錄兩宗工商舖雙倍印花稅追收個案)。

另上半年須付額外印花稅個案仍是價量齊跌，期內共錄85宗成交，創11年半新低，牽涉辣稅約3,347萬元，按半年分別下瀉約10.5%及約52.2%。

至於單計6月份辣招稅額共約8.03億元，按月升約7.3%，期內涉及物業成交約241宗，按月漲約12.1%。