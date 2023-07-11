歐冠昇：資本市場在促進全球互聯互通上擔任更重要角色

他指出，在過去12個月，互聯互通多次擴容，力度前所未有。繼2022年7月滬深港通納入ETF之後，滬深港通在2023年3月增加更多的股票投資範圍，包括將在香港上市的外國公司納入港股通，而4月增加了交易天數，5月推出互換通，6月啟動「港幣人民幣雙櫃台模式」，這一系列互聯互通完善措施為香港交易所和香港金融市場的未來發展奠定了重要基礎。

他認為，更重要是在當今「碎片化」、「脫鈎」等論調充斥的時代，互聯互通的持續發展意味着港交所的堅持與努力，努力深化和拓展我們的優勢，連接中國與世界。

他又提到，香港已逐步走出新冠疫情的陰霾，恢復了往日的生機與活力。2023年至今，香港已迎接了來自全球各地近730萬旅客，不少國際盛事及活動也在香港成功舉行。伴隨着香港社會和經濟的復甦，互聯互通機制也迎來新的發展，彰顯活力。