道期微跌　比特幣企3萬美元水平

美匯指數報101.75；港匯見7.8266；離岸人民幣(CNH)報7.2060；美元兌日圓報140.51；歐元處1.1010；英鎊報1.2874。金價報1,932.86美元。油價做好，布油報78.10美元，紐油處73.44美元。比特幣跌0.7%至30,554美元。道指期貨微跌4點。

-會財局：去年查察55個上市公司項目，較2020年增近5成。

-吉汽與雷諾簽署合資協議，打造動力總成技術公司。

-IMAX China突中途停牌。

-新股專輯：科倫博泰生物曾炒高逾6%，每手帳賺390元。

-健適醫療據報計劃明年來港上市，集資39億元。

●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,221點，升17點或0.55%，成交額3,100億元人民幣。

-「巨無霸」先正達擬A股上市，傳投行正覓主權基金等投資者。

-內地傳設AI新規定，企業發布前須獲許可。

外地經濟：

●瑞信前星級分析師：全球正與美元霸權「鬧離婚」！

香港經濟：

●GUM：6月強積金人均賺6359元，股票基金表現亮麗。

●港上半年買家印花稅收13.5億，急漲逾1倍。

●MOX用戶稱無法轉走資金，金管：知悉事件已經要求跟進。

●高盛：印度2075年經濟料超越美國，位居全球第二。

企業消息：

●印度可取代中國製造業？睇台灣大廠鴻海遭遇有答案…

●微軟傳啟動新一輪裁員，未悉受影響員工數量。

●Uber財務總監傳辭職，為上市以來最高級別高層離任。

●「股神」巴菲特斥257億增持LNG廠股權。