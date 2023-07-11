道期微跌 比特幣企3萬美元水平
2023年07月11日 16:20
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美匯指數報101.75；港匯見7.8266；離岸人民幣(CNH)報7.2060；美元兌日圓報140.51；歐元處1.1010；英鎊報1.2874。金價報1,932.86美元。油價做好，布油報78.10美元，紐油處73.44美元。比特幣跌0.7%至30,554美元。道指期貨微跌4點。
●港股連日反彈，恒生指數高開191點或1.03%後升勢持續，一度升326點至18,806點，全日升180點或0.97%，報18,659點。汽車股高走，蔚來飆11.79%；小鵬汽車升8.89%；理想汽車升4.36%；比亞迪股份升2.8%。https://reurl.cc/lDnDAE
-會財局：去年查察55個上市公司項目，較2020年增近5成。
-吉汽與雷諾簽署合資協議，打造動力總成技術公司。
-IMAX China突中途停牌。
-新股專輯：科倫博泰生物曾炒高逾6%，每手帳賺390元。
-健適醫療據報計劃明年來港上市，集資39億元。
●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,221點，升17點或0.55%，成交額3,100億元人民幣。
-「巨無霸」先正達擬A股上市，傳投行正覓主權基金等投資者。
-內地傳設AI新規定，企業發布前須獲許可。
外地經濟：
●瑞信前星級分析師：全球正與美元霸權「鬧離婚」！
香港經濟：
●GUM：6月強積金人均賺6359元，股票基金表現亮麗。
●港上半年買家印花稅收13.5億，急漲逾1倍。
●MOX用戶稱無法轉走資金，金管：知悉事件已經要求跟進。
●高盛：印度2075年經濟料超越美國，位居全球第二。
企業消息：
●印度可取代中國製造業？睇台灣大廠鴻海遭遇有答案…
●微軟傳啟動新一輪裁員，未悉受影響員工數量。
●Uber財務總監傳辭職，為上市以來最高級別高層離任。
●「股神」巴菲特斥257億增持LNG廠股權。