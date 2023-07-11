【收市開Show】港股連續兩日升少截 宜把握反彈逃生門？
2023年07月11日 16:37
東網電視更多新聞短片
港股周二(11日)延續反彈勢頭，恒指高開191點，其後隨着人民幣轉強，升幅更擴大至最多升362點，見18,806點，惟其後升勢略為回順，最終收市升180點，報18,659點，成交不足900億港元。港股已連續兩日升少截，投資者宜趁彈「逃生」？市場觀望美國周三(12日)公布CPI數據及美國企業第二季業績，將如何左右大市走勢？
新能源車股表現突出，中國汽車流通協會公布，6月新能源車銷量突破80萬輛大關，按年增長35.2%；而在促消費政策和車企促銷的雙重作用下，6月汽車經銷商綜合庫存係數為1.35，按月下降22.4%，按年下降0.7%，反映經銷商客流及成交情況明顯好轉，庫存大幅下降。蔚來(09866)曾大幅抽升近一成二，小鵬(09868)、理想(02015)、比亞迪(01211)亦同步向上，車股冇貨可追入？
商湯(00020)逆市向下，該股上周二(4日)遭大手減持，背後沽貨的原來是阿里巴巴(09988)淘寶集團，持股量由5.29%降至3.15%，套現10.15億元。消息今日曝光後，商湯一度再插近5%，創今年以來新低，成為表現最差科指成份股，有貨要一股不留？
人民銀行及國家金融監督管理總局發布通知，金融機構對房地產市場的政策期限延長至明年底，並加大保交樓金融支持，挽救內房銷售復甦疲軟現象，惟個別股份如碧桂園(02007)及龍湖(00960)先升後回，內房股難起死回生？
《東網Money 18》搵嚟iFAST Global Markets副總裁溫鋼城同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道