【收市開Show】港股連續兩日升少截　宜把握反彈逃生門？

港股周二(11日)延續反彈勢頭，恒指高開191點，其後隨着人民幣轉強，升幅更擴大至最多升362點，見18,806點，惟其後升勢略為回順，最終收市升180點，報18,659點，成交不足900億港元。港股已連續兩日升少截，投資者宜趁彈「逃生」？市場觀望美國周三(12日)公布CPI數據及美國企業第二季業績，將如何左右大市走勢？

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