法國外貿銀行：中國經濟復甦未如理想　主因需求疲弱

內地疫後經濟復甦未如預期強勁，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，歸根究柢是內部需求過於疲弱，從可支配收入停滯不前、失業率高企等指標可見人民消費意願不大，這不單只是房地產的問題。

至於法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷說，企業普遍面臨着收入下降的窘境，以至企業還款能力惡化，即使利率低企，投資機會不足導致中國企業沒有太大動力增加借貸。家庭住戶對買樓置業亦趨於審慎，按揭貸款增長面臨同樣問題。

吳表示，中國情況與過去失落十年的日本是有一些相似，但他認為中國遠未稱得上步日本後塵，因為房地產是唯一資產負債表有明顯衰退的行業，目前中國只是面臨資產負債表惡化的問題。

他又說，觀乎中央國企財務狀況仍然穩健，民營企業首季財務狀況甚至較2021年有改善，特別是互聯網、消費企業。唯獨地方國企今年首季財務狀況較2021年惡化， 主要是地方國企受監管變化、上游需求和價格下滑拖累，為各類企業的收入和資本回報率惡化最嚴重，且這些地方國企仍在繼續增加投資。

中國監管部門對螞蟻集團及騰訊控股處以罰款後，市場憧憬監管告一段落，不過法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，對市場的正面解讀感到意外，因為罰款金額很大之餘，認為當局根本沒有釋出任何關於科技平台監管已經完結的信號，即使當局延長支持房地產市場有關政策期限，也只是改善了房地產企業的環境，暫時還未見制度改變。