報告：數碼資產行業市場價值已達9.36萬億元

數碼資產成為另類資產的新力軍！會計師行羅兵咸永道香港與數碼資產財富科技平台Aspen Digital一份報告顯示，數碼資產行業已發展成為一個價值1.2萬億美元(約9.36萬億港元)的市場，並引起了機構投資者的極大關注，惟當中需要制定機構級數碼資產託管解決方案。

羅兵咸永道香港數碼資產和Web3 聯合主管合夥人Duncan Fitzgerald 表示，安全保管資產，並確保資產適當隔離是一項基本需求。這一點在傳統證券行業早已得到認可。現在數碼資產生態系統中出現了可靠的方案，情況令人鼓舞。

報告指出，目前數碼資產市場有超過8,000種不同的加密貨幣。2017年芝加哥商品交易所推出比特幣期貨，標誌着數碼資產衍生品作為一種資產類別的開始，亦增加機構對數碼資產的興趣。

報告又提到，機構在數碼資產保護和交易面對不同挑戰，包括自我託管解決方案，在支援數碼資產投資組合的交易和營運需求方面存在局限性，而數碼資產管理公司可能沒有能力和資源來管理所有營運複雜性和安全風險。機構投資者需要採取系統化和正規化的方法來選擇和實施適當的託管解決方案。

數碼資產託管是指安全保管用於在區塊鍊網絡上執行交易的加密私鑰的過程。 任何個人或實體都可以成爲數碼資產的託管人，掌控區塊鏈錢包私鑰。不過，這些託管人已經發展到專門針對機構需求提供合規和安全的託管解決方案。他們還擴大自身的角色，以幫助客戶探索和參與新的商機和資產類別，例如去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和元宇宙。

Aspen Digital首席執行官Elliot Andrews指出，對於希望配置數碼資產的機構投資者而言，了解這些託管解決方案的獨特特點以及它們與傳統資產的區別是最大的障礙之一。