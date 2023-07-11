內地6月新增貸款3.05萬億人幣勝預期　M2按年增11.3%

人民銀行公布，內地6月新增貸款3.05萬億元人民幣(下同)，按年增2,296億元，預期2.31萬億元，前值1.36萬億元。

上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，按年多增2.02萬億元。分部門看，住戶貸款增加2.8萬億元，其中，短期貸款增加1.33萬億元，中長期貸款增加1.46萬億元；企(事)業單位貸款增加12.81萬億元，其中，短期貸款增加3.84萬億元，中長期貸款增加9.71萬億元，票據融資減少8,924億元；非銀行業金融機構貸款減少15億元。

6月末，人民幣貸款餘額230.58萬億元，按年增長11.3%，增速比5月末低0.1個百分點，與上年同期持平。

6月末，廣義貨幣(M2)餘額287.3萬億元，按年增長11.3%，預期11.2%，前值11.6%，增速分別比5月末和上年同期低0.3個和0.1個百分點；狹義貨幣(M1)餘額69.56萬億元，按年增長3.1%，增速分別比5月末和上年同期低1.6個和2.7個百分點。

6月份，社會融資規模增量為4.22萬億元，比5月多2.67萬億元，比上年同期少9,859億元。預期3.1萬億元，前值1.56萬億元。

上半年社會融資規模增量累計為21.55萬億元，比上年同期多4,754億元。