【多圖】比華利山四房戶連車位以4080萬拍出　低估價337萬

金管局公布放寬物業按揭成數後首個私人拍賣會共售出約5項物業，涉及成交金額共逾4,300萬港元，當中，大部分為車位，最大額成交為港島豪宅單位。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(11日)共拍出4個車位及一個住宅單位，包括北角半山寶馬臺兩個不相鄰的停車位，均連租約拍賣，各開價75萬元，由同一買家以79萬元及78萬元買入，料作收租用途。

另一個車位為元朗御豪山莊地庫雙號停車位，開價50萬元，獲兩組買家競投，最終以60萬元賣出，較推拍價高約10萬元或約兩成。而港島南貝沙灣南灣第2層單號電單車車位，亦連租約以開價16萬元拍出。

他續稱，市況淡靜，推出的非住宅及細價物業較受歡迎，不過，傳統豪宅區物業也獲承接。跑馬地比華利山B座高層2號室連一個車位，套四房間隔，推拍價3,880萬元，有兩組客出價爭購，最終以約4,080萬元售出，較開價高出約200萬元或約5.2%，以單位實用面積約1,409方呎計算，成交呎價約28,957元。該物業個別銀行網上估價達約4,417萬元，最新成交價低約337萬元或約7.6%。

區指，由於單位擁有開揚海景，以及屋苑完成維修，同時放盤不多，之前登記有3至4組有興趣買家，物業最終成功賣出。而拍賣前則沽出西營盤時代商業大廈全層海景寫字樓，建築面積約1,296方呎。