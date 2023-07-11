鎊匯創近15個月高　赴英旅行升學移民暢錢應該點部署？

英國基本工資增長勝預期，引發通脹加劇的憂慮。數據公布後，市場憧憬英國央行為遏通脹，加息周期仍將持續，英鎊升值潛力睇高一線。英鎊兌美元一度升穿1.29，高見1.2913，是自去年4月底以來最高，觸及15個月高位；而兌港元亦一度高見10.1251，現報10.1113，升0.43%。

對於有需要赴英移民、升學及旅遊的港人來說，應該點樣暢錢最划算？

事實上，暢任何外幣都不外乎5個手段，首先是在香港的找換店兌換；其次，先用e-Banking暢好錢，再去銀行提取外幣；其三，於當地的櫃員機直接提取，再按支付系統公司當日匯率計數；再者，去到海外當地的找換店兌換；最後，是在香港的外幣櫃員機提取外幣。

當中最貼地、收費最相宜，當然是去找換店兌換英鎊。大部分找換店不會收取手續費，而且服務時間較長，方便大家放工後去暢錢。而且，現時服務較彈性，只要比較完一眾找換店的匯率後，就可以透過WhatsApp或打電話去找換店預留就可以了。

而最方便自然是利用e-Banking兌換，安坐家中就能操作，睇啱心水匯價就可兌換至外幣戶口，然後於網上或致電銀行預約時間提取外幣現金。但要留意，銀行向來供應大銀碼鈔票，且或有手續費。

至於在當地櫃員機直接提取現鈔，則要留意不同的支付系統公司會有不同收費，前往外地時要「做好功課」，選定自己最適合的提款卡；同時記得啟動海外提款功能！