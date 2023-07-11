仲量聯行：上半年樓價升幅收窄至約2.7%

樓市於第二季表現沉寂，仲量聯行周二(11日)發表最新樓市報告，中小型住宅樓價於第一季上升約4%後，上季回落約1.2%，令上半年樓價升幅收窄至約2.7%，期內豪宅價格則錄約1.3%增長。

該行香港主席曾煥平表示，香港樓市正經歷自2008年以來最長的調整期，並尚未見底。樓價於過去20個月從高位下跌最多約15.9%。目前市場因素均不利樓市復甦，包括加息、股市波動、外圍經濟疲弱、出生率及結婚數字減少等，均影響住屋需求。

他相信，按息增加將令樓市添加壓力，內地人才流入則主要支持租賃市場，預期中小型住宅價格下半年將下跌5%至10%，豪宅價格跌幅料5%以內。

建議政府應撤銷樓市辣招，尤其是印花稅方面的措施，並取消壓力測試，賦予銀行彈性自行評估按揭風險。

商業方面，該行指出，上半年寫字樓總租賃交投量錄約13.8%增長，恢復至2019年底疫情爆發前的73%水平，惟期內錄約32.6萬方呎負吸納量，整體空置率由去年底約12.2%，上升至約12.6%。

整體寫字樓租金亦錄跌幅，上半年回落約2.1%，預期下半年有機會持平或跌最多約5%，料市況逐步趨向穩定。

舖位市況則受惠通關及撤銷防疫措施，核心區街舖空置率由去年底約16.6%，大幅回落至6月底約13.7%，而舖租於去年下跌約10.6%後，今年上半年已顯著回升約8.2%，該行估計下半年核心街舖及商場租金，將有5%以內升幅。