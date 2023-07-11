金管局：有序退出銀行業「預先批核還息不還本」計劃

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，「預先批核還息不還本」計劃在2023年7月底到期後將會展開有序退出程序，計劃的重點將由支援企業應對疫情，過渡至協助企業回復至正常還款。

計劃在疫情期間先後展期6次，實行超過3年，合資格企業參與率由初期的16%下跌至1%，選擇部分本金還款的企業數目則穩步上升，反映部分企業的還款能力已經得到改善。考慮到疫情已經過去，本港經濟正在穩步復甦，協調機制認為計劃已經完成使命，應該展開有序退出程序，但鑑於部分企業資金周轉情況尚未完全恢復，協調機制經聽取工商界的意見後，決定進一步優化現有的部分本金還款選項，讓目前正在參與計劃下「還息不還本」安排的企業逐步回復至正常還款。

具體處理方法如下：

分期貸款方面，包括物業抵押貸款和商用汽車貸款，企業可以選擇每期償還原定本金還款額的20%，年期由12個月延長至18個月；或每期償還原定本金還款額的50%，年期則由24個月延長至30個月。與之前安排一樣，總貸款年期一般予以相應延長。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敍造的商用汽車貸款。

貿易融資貸款、將在未來12個月內到期償還的貸款或循環貸款未償還餘額方面，銀行可以按實際情況與企業協商，容許企業在24個月內分期償還相關貸款。

銀行會主動向目前正在參與計劃的企業查詢會否採納上述的部分本金還款安排。考慮到部分企業的「還息不還本」安排將會於計劃7月底到期後不久結束，為了便利這些企業過渡，銀行會在2023年8至10月期間繼續讓它們還息不還本，有需要的企業須在2023年10月底前回覆銀行，否則它們原則上在2023年10月底後要回復至正常還款。如果目前正在參與計劃的企業的貸款本金還款期已經展期至2023年10月底之後，它們則須在展期完結前回覆銀行。另外，目前正在參與部分本金還款的企業，也可以於2023年10月底前選擇採納新的部分本金還款選項。

除了20%和50%部分本金還款選項外，已經參與計劃的企業客戶與銀行也可以因應實際情況，靈活地商討部分本金還款比例和時限，或彈性協商其他還款安排。除客戶主動要求外，它們所獲的待遇不應遜於上述部分本金還款安排的標準。銀行也可考慮向客戶提供利息或其他優惠，鼓勵客戶選擇較高還本比例。

至於一些即使疫情過去但仍然面對經營困難的行業或個別借款人，若確實無力過渡至部分還本選項，銀行會按個別情況考慮繼續向這些客戶提供還息不還本安排，或協助這些客戶重組貸款。早前針對運輸業的援助措施，包括延長的士、小巴及非專營巴士貸款的最長貸款年期和彈性處理的士及小巴經營者更換車輛的再融資申請，2025年底前不應改變。

為了有序退出計劃，以上安排僅適用於目前正在參與計劃的企業。儘管如此，如果未有參與計劃的企業因為個別原因而面對資金周轉困難，金管局呼籲銀行繼續以包容的態度，按照審慎風險管理原則，處理它們的融資需要，例如參照上述部分本金還款安排，使這些企業客戶得到適切援助。