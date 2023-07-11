沙田欣廷軒兩房累劈120萬　持貨4年微蝕沽

樓市不斷錄得損手個案，沙田欣廷軒一個兩房單位，累劈120萬元，以730萬元售出，原業主持貨4年帳面微蝕5萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌康景花園B座中層5室，實用面積約841方呎，三房連工人房間隔，區內租客睇樓後即與業主議價，以約1,100萬元成交，呎價約13,080元。

●美聯呂昕熹表示，北角康澤花園D座高層6室，實用面積約532方呎，兩房間隔，獲同區租客垂青，斥資900萬元入市，呎價約為16,917元，原業主持貨約38年帳面獲利約835.9萬元。

●利嘉閣馮銳興指，東半山翠園高層B室，實用面積約1,183方呎，套三房間隔，原先開價1,850萬元，區內客議價至1,700萬元購入，呎價約14,370元。

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九龍區

●世紀21富山黃澤龍表示，新蒲崗居屋采頤花園8座高層G室，實用面積約586方呎，三房間隔，減價53萬成交，未補價第二市場成交價597萬元，呎價約10,188元。

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新界區

●中原王英堂稱，放寬按揭後東涌新增約60個放盤，東堤灣畔9座中層B室，實用面積約813方呎，套三房連儲物套房間隔，開價1,000萬元，減至985萬元沽，呎價約12,116元。

●美聯鍾家豪指出，荃灣荃德花園D座高層C室，實用面積約340方呎，減價7萬元，以418萬元售出，呎價約12,294元。原業主於2015年3月以368萬元入市，現帳面賺約50萬元。

●美聯梁浩文表示，屯門南浪海灣1座低層E室，實用面積約530方呎，兩房間隔，早前以570萬元放售，議價後以545萬元承接，呎價約10,283元。

●祥益陳阿麗指，屯門啟豐園2座中層H室，實用面積約330方呎，兩房間隔，區內首置客考慮到原業主有累減50萬元的議幅，決定以430萬元購入自用，呎價約13,030元。

●世紀21天生置業黃子康表示，屯門青榕臺3座高層E室，實用面積約719方呎，三房連套房間隔，放盤4個月累減78萬元，以772萬元連車位成交，呎價約10,737元。原業主於2018年1月購入上址，當時作價710萬元，持貨5年帳面獲利62萬元，升值約9%。

●中原王勤學稱，元朗區7月暫錄約24宗二手買賣，朗庭園1座高層H室，實用面積約396方呎，兩房間隔，叫價550萬元，減價20萬元，以530萬元沽出，呎價約13,384元。

●美聯梁葦姮表示，大埔天鑽18座低層D室，實用面積約586方呎，三房間隔，首置客見單位有裝修，可即買即住，議價55萬元，以775萬元承接，呎價約13,225元，約4年帳面貶值約4.9萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指出，沙田欣廷軒3座高層D室，實用面積約398方呎，兩房間隔，放盤2個月累減120萬元，以730萬元成交，呎價約18,342元。原業主於2019年3月以735萬元，持貨4年帳面虧蝕5萬元，期內跌價約1%。

●中原周家傑表示，沙田御龍山6座中層A室，實用面積約908方呎，三房連套房間隔，開價約1,700萬元，議價後以1,662.8萬元沽出，呎價約18,313元。

●美聯張銘新稱，沙田御龍山5座低層C室，實用面積約554方呎，兩房間隔，最初以950萬元放售，放盤約3個月，減價68萬元，獲上車客斥882萬元承接，呎價約15,921元，創同類型單位三年半新低。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城F座高層8室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤半年減價12萬元，以868萬元成交，呎價約15,753元。

●中原李俊龍表示，將軍澳夾屋旭輝臺2座高層E室，實用面積約639方呎，套三房間隔，自由市場初開價750萬元，議價至688萬元成交，呎價約10,767元。

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