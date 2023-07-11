尖沙咀舖獲藥妝店每月40萬承租　較高峰跌租近8成

中港兩地通關帶動本港零售舖位市場轉活，惟租金仍未見起色。核心購物區尖沙咀一個街舖，獲連鎖藥妝店以每月40萬港元承租，較高峰期跌近八成。

中原(工商舖)指出，中港兩地通關後首個暑假來臨，零售商加快進駐核心區的步伐，當中，以旅客為主的藥妝店跑贏大市，該公司工商部林子健表示，尖沙咀海防道53至55號海防大廈地下B及C舖連閣樓，屬彌敦道與海防道交界大單邊，面積約1,200方呎，成交月租約40萬港元，呎租約333元。新租客為美妝保健品連鎖店，以售賣國際化妝品及保健品牌為主，為第二度在本港開設分店。

該行商舖部梁秀娥稱，該舖位曾由國際鐘錶店品牌於2011年6月起承租，租期約3年，屆滿前月租約98萬元，而該舖過去租金高峰期要追溯至2014年，當時由本地珠寶店承租，月租高達180萬元，直至2020年6月因疫情遷出，按此計算，目前月租水平較高峰期時跌約77.8%。

她指，現時處於暑假旺季，第二輪消費券即將派發，兩項利好因素刺激下，相信可同時帶動旅客及本地客人流，對舖位租務市場帶來提振作用。