美股全線揚升　道指漲146點

美股周二早段靠穩，道指升146點，報34,091點；標指升13點，報4,422點；以科技股為主的納指升37點，報13,723點。港股夜期報18,730點，升85點，高水70點。

市場關注即將公布的6月美國通脹數據之際，多位聯儲局官員對貨幣政策發表言論，惟不同官員之間的立場明顯有分歧。三藩市聯儲銀行行長戴利認為，今年內「可能還要再加息幾次」。然而，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，聯儲局應有耐性，觀察加息導致經濟放緩的程度，甚至可以維持當前利率水平直到明年。

就目前情況來看，聯儲局內部支持繼續加息的「鷹派」勢力仍佔上風，主張暫停加息的博斯蒂克貌似是少數派。不過，影響聯儲局決策的最大因素，始終是通脹回落的速度。至於博斯蒂克也認同通脹過高，但覺得利率已加至足夠的水平，現階段適宜繼續觀望為主。

企業消息方面，科技巨擘微軟於今年初大規模裁員一萬人後，近期開始執行另一輪新的裁員，惟未透露具體裁員人數。據外媒的報道，今次被裁員工的職位包括專案經理、客戶經理、解決方案助理等，暫時統計最少涉及276人。微軟股價跌0.72%。

另外，有傳網約車公司Uber財務總監Nelson Chai計劃辭職。若消息屬實，則為Uber上市以來級別最高的職位變動，該公司股價早段跌1.89%。