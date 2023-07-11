兩焦點新盤落實周六開賣 傳啟德樓盤今售51伙
2023年07月11日 22:17
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兩個焦點全新盤同日公布銷售安排，均落實本周六展開首輪銷售，合共以價單形式發售296伙。而是日作次輪銷售的啟德樓盤，市傳即日售出約51伙。
●啟德HENLEY PARK月初至今累沽約247伙
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周二(11日)作次輪銷售，發售價單3號所涉及的82伙。據市場消息指，項目即日沽出約51伙，包括20伙低座單位。而整個項目由本月初首輪銷售至今，累沽約247伙。
●元朗洪水橋滙都I周六首輪賣188伙
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I，周二(11日)上載銷售安排，將於本周六(15日)發售首兩張價單全數188伙。該集團執行董事關堡林表示，項目4日內接獲1,557張入票，超額認購逾7倍，並將於本周四(13日)下午8時截票。首輪將發售單位包括66伙一房、112伙兩房、5伙三房戶及5伙特色戶，實用面積287至498方呎，折實價由440.92萬至714.4萬元，折實呎價約12,688至15,773元。
●黃竹坑站海盈山加推45伙 周六賣108伙
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周二(11日)上載價單2號，涉及45伙，折實平均呎價約28,734元，項目同步落實本周六(15日)首輪發售108伙，及下周一招標發售7伙。價單2號囊括12伙一房、22伙兩房及11伙三房，實用面積394至914方呎，折實價由979.66萬至2,891萬元，折實呎價介乎24,309至33,333元。此外，將以招標形式出售的單位全屬2B座高層A室，為實用面積915方呎三房。
●觀塘凱滙四房售2,360萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，周二(11日)透過招標售出第1座45樓A室，實用面積1,092方呎，四房連儲物室間隔，連同地庫1個車位以2,360萬元售出，呎價約21,612元。
●何文田站瑜一．天海兩房呎價約24,279元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周二(11日)以1,274.66萬元售出兩房戶，為實用面積525方呎的2B座2樓B室，呎價約24,279元。
●將軍澳海茵莊園7月累沽29伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，最新以520.2萬元沽出2座28樓D2室，實用面積280方呎，呎價18,578元。發展商指，該盤7月至今暫沽29伙，套現逾1.36億元。
●觀塘凱滙9伙單位設新付款計劃
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙系列項目，周二(11日)修改價單，為總共9個單位增設「尊尚150天付款計劃」，買家可向發展商指定財務機構申請備用二按。上述單位可獲樓價介乎2.5至7%的特別折扣。