兩焦點新盤落實周六開賣　傳啟德樓盤今售51伙

兩個焦點全新盤同日公布銷售安排，均落實本周六展開首輪銷售，合共以價單形式發售296伙。而是日作次輪銷售的啟德樓盤，市傳即日售出約51伙。

●啟德HENLEY PARK月初至今累沽約247伙

●元朗洪水橋滙都I周六首輪賣188伙

●黃竹坑站海盈山加推45伙 周六賣108伙

●觀塘凱滙四房售2,360萬元

●何文田站瑜一．天海兩房呎價約24,279元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周二(11日)以1,274.66萬元售出兩房戶，為實用面積525方呎的2B座2樓B室，呎價約24,279元。

●將軍澳海茵莊園7月累沽29伙

●觀塘凱滙9伙單位設新付款計劃