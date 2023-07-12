【東方日報產評】華經濟尚未脫險　人民幣貶壓難消

今年中國走出疫情，經濟復常，惟次季以來增長步伐持續放緩，近月通縮壓力更在加大，消費信心每況愈下，內房危機與地方債務積重難返，已去到要銀行業作出更大讓利來支持大局的地步，惟這不見得能解決問題，更可能加大金融風險，加上下半年美國聯儲局或再加息半厘，中美息差效應將會擴闊，人民幣貶值壓力難言消退。得有心理準備要繼續勒緊褲頭過日子，保持審慎理財，投資組合保持一定的現金水平，以應付突如其來的巨變。

內地6月份的消費者物價指數(CPI)與去年同期持平，即通脹率已降至零增長；生產者價格指數(PPI)再跌，反映內、外需求持續疲弱。市場愈來愈擔心價格下降將進一步打擊信心，壓抑需求，從而與價格表現形成惡性循環，將內地經濟推向比通脹更可怕的通縮。想起過去逾30年日本陷入長期通縮的迷失歲月，頓令人汗顏。

如今，內地經濟被兩大絆腳石所纏，第一是內房危機，第二是地方債務問題。經濟持續放緩，顯然不利於解除這兩大危機。為了力挽狂瀾，昨日內地公布6月新增人民幣規模勝預期，即加大放水力度；社會融資規模亦比預期好，總算是近期比較正面的經濟數據。

其實，如今居民未去到無錢開飯的地步，主要是信心低迷，不願投資也不願消費，這就漸漸形成一股經濟逆風。對於解決內房與地方債務問題，大水漫灌顯然並非國家政策，得依靠長期賺取穩定可觀利益的銀行業讓利來支持，故傳來延長地方債及房企債務的期限、降低各種利率的做法，不讓人感意外，惟若此舉仍未能成功促進市場需求，銀行利息收入減少或貸款質素和需求雙降，衍生出的問題可能更嚴重、更持久。

眼前在這個內地宏觀經濟狀態及外部息差表現下，人民幣要擺脫貶值風險一點也不容易。市場一直憧憬本月內地將有重大提振經濟的消息宣布，這是扭轉下半年弱勢的關鍵所在，畢竟若第三季企穩的願望再次落空，則第四季的下行壓力或比疫情期間更嚴重。

說到底，內地經濟面對的一個重大問題，就是資產價格脫離市場。就如A股長期缺乏波幅，散戶被割韭菜嚇怕，更遑論吸引更多外資參與；內房市場調整，樓價本應要經歷下跌周期，但政府以行政手段不許樓價大跌，結果導致遲遲無法完成調整，無法體現中國資產的發展潛力。所謂「長痛不如短痛」，如何放開市場讓其自行修復，重建活力，以更多行動落實持續市場改革開放的承諾，來吸引更多外資參與，盤活資本市場以更好地服務實體經濟，都是未來當局須正視的大事。

雖然目前中國電動車行業的國際競爭力佔優，但單靠汽車製造工業，不足以挺着全國經濟。如今內房市場的財富效應已大受限制，另一個能帶來資產升值效應，協助企業融資、緩解債務問題、提振信心、扭轉景氣弱勢的是金融業。下半年中港兩地新股市場表現將有重要啟示，只有耐心觀望拐點出現。