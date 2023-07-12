陳錦興：華虹半導體具復甦之勢　上望...

上周華虹發出公告，已刊發《華虹半導體有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票，並在科創板上市招股說明書(註冊稿)》。這次上市，將發行不多於4.33億股A股，佔擴大後股本24.9%。公告反映，華虹回A已進入關鍵階段。

早前，華虹公告這次招股，將引入國家集成電路產業基金II作為戰略投資者參，基金認購約30億元人民幣股份。是次上市集資，將用於「華虹製造(無錫)項目」、「8英寸廠優化升級項目」、「特色工藝技術創新研發項目」及補充營運資金。國家半導體產業基金的入股，反映看好其行業領先地位及增長前景。

華虹首季業績收入為6.31億美元，按年升6.1%。純利1.52億元，按年升47.9%，較市場預期好，惟毛利率受壓。公司指引第二季度營收大約6.30億美元，毛利率25％至27％，由於指引相對保守，致令股價反覆調整。然而，在電動車、新能源和工業應用的推動下，市場對華虹IGBT、智能卡集成電路等需求強勁，投資者或對其中期業績有所憧憬，支撐股價向好。

半導體行業因AI火熱而加快走出低迷行情，而華虹的成熟製程非美國技術限制的目標，更受惠半導體國產化的趨勢。現價市盈率約10倍，估值並不昂貴，加上科創板上市後，其國內知名度提升及擴大產能，前景看好，建議27港元吸納，上望阻力位32元，跌破支持位24.5止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)