道指升317點　圓匯升破140

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.5；港匯見7.8282；離岸人民幣(CNH)報7.2041；美元兌日圓處139.76；歐元報1.1021，英鎊報1.2949。現貨金價處1,935美元。布油報79.34美元，紐油報74.77美元。比特幣報30,551美元。道指期貨跌32點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約60點。

●道指以接近全日高位收市，報34,261點，升317點，升幅0.93%。標指收報4,439點，升29點或0.67%；納指收報13,760點，升75點或0.55%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,750點，升90點。

●歐洲三大主要股市全線向上，英國富時100指數收報7,282點，升8點，跌幅0.12%。德國DAX指數收報15,790點，升117點，升幅0.75%。法國CAC指數收報7,220點，升76點或1.07%。

●紐約7月期油收市報每桶74.83美元，升1.84美元，升幅2.5%。倫敦8月布蘭特期油收報每桶79.4美元，升1.71美元，升幅2.2%。

●紐約期金每安士收報1,937.1美元，升6.1美元，升幅為0.3%。

●7月夜期期指收報18,761點，升116點，高水101點，成交13,664張。

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