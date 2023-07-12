Yen價升破140關　每百日圓兌5.6港元　專家估未彈完...

日圓轉強，想「返鄉下」的朋友要留意暢錢時機及價位！日圓兌每美元周三(11日)升破140心理大關，創一個月新高，最新報139.6，每百日圓兌5.611港元。美元則回軟，美匯指數跌至101水平。

日圓顯著上升，令本來甚為失望的日圓好友見曙光，日圓轉勢的迹象亦愈來愈多。摩根大通經濟學家表示，由於通脹超預期，各國央行被迫繼續推行緊縮政策，主要經濟體崩潰的機會正上升。往往受益於避險資金流的日圓似乎長期被低估，因為日圓的貿易加權、通脹調整後的匯率在1971年低位附近徘徊。

萬達研究(Vanda Research)策略師Viraj Patel表示，人們只會愈來愈走向最終的全球衰退風險，隨着年底和明年到來，可能性只會增加。他預計，如果全球經濟好轉，日圓將升值約20%，這只是時間問題。

瑞銀全球財富管理認為，美國經濟衰退的時機是目前日圓表現的關鍵。儘管該行下調預測，但全球外匯及大宗商品主管Dominic Sc​​hnider仍然看漲，預計2023年日圓兌每美元匯率將上漲9%以上，達到128水平。

凱投宏觀(Capital Economics)也認為日圓轉強，年底目標為130。該行預計，隨着發達經濟體陷入衰退和風險偏好下降，安全資產將在下半年收復失地。

美國銀行則預計，日圓匯率至今年底將小幅下跌3%至145，但隨着更廣泛的經濟衰退持續，明年日圓仍有升值空間。該行策略師Athanasios Vamvakidis表示，當美國聯儲局最終被迫減息時(據美銀預測，將在約2024年中發生)，日圓將升值。

日圓今輪升勢，到底是因為美元轉弱的短暫反彈，還是另一次觸底轉勢，仍要一段時間觀察。不過被視為圓匯權威，有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資日前表示，因應日本與美國貨幣政策日益分化，圓匯將可能跌穿去年觸及的逾30年低位。他指出，由於日本央行堅持超寬鬆政策，美國聯儲局則持續加息以遏制通脹，使日圓可能從當前水平下跌10%以上，日圓兌美元可能在明年跌穿160水平。屆時日本當局或傾向於出手干預以支持日圓匯率。