李偉傑：Keep擁AI科技和龐大用戶群

Keep主要業務包括自家品牌的運動產品、會員訂閱和線上付費內容、廣告等。Keep以人工智能技術提供個性化的健身計劃，根據用戶運動水平和目標調整課程內容，吸引不同類型用戶，建立良好競爭優勢。Keep除與各大動漫遊戲品牌合作吸引年輕用戶，更與國際知名品牌合作，並推出了電商和直播業務，以健身達人直播引流、互動，進一步擴充用戶群和收入來源，發展潛力巨大。

據招股書數據，Keep月度訂閱會員由2020年的190萬人增至2022年的360萬人，會員滲透率由6.4%提高至10%。截至2023年5月Keep平均月活躍用戶達3,210萬人，而今年首季收入為4.47億元人民幣(下同)，按年增長7.2%。隨中國健身人口的大幅增長，加上Keep在科技健身領域的領先優勢，市場空間廣闊，增長動力強勁。

隨着疫情過後人們對健康生活日益重視，線上健身市場迎來高速增長，Keep坐擁黃金市場。根據灼識諮詢，2022年中國在線健身市場規模為人民幣4,556億元，預計2027年達人民幣12,854億元，年複合增長率高達23.1%，對比歐美等市場，中國屬高增長市場，發展前景可觀，Keep有望成為最大受益者。

Keep是港股首隻運動科技上市股，在中國用戶最大且增速最快的健身平台，坐擁高端科技和龐大用戶群等優勢，智能+運動是Keep發展的重點，推出了Keep智能手環、Keep智能動感單車、Keep跑步機等產品，預計高增長的健身平台消費將為其帶來長遠發展動力。有心投資科技和健康消費的投資者，Keep是不錯選擇，值得長線持有。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)