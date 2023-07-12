張智威：港股尚未突破跌浪 紫金可吼位買入
2023年07月12日 10:22
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張智威
信誠證券聯席董事張智威表示，港股始終處於一浪低於一浪形態，情況已由今年3月中持續至今，加上目前港股已連續15個交易日成交額少於1,000億港元，料恒指難突破此格局，料暫時只能在18,200點至19,400點徘徊。
內地上月新增貸款、社會融資規模增量及廣義貨幣(M2)供應均勝預期，對後市又有何啟示？張表示，數據代表內地經濟活動仍頻繁，但復甦步伐相當緩慢，加上中美關係無改善、大市成交淡靜、樓市前景不明朗等，都是近期拖累港股走勢的原因。
新能源車股近日受熱捧，有傳紫金礦業(02899)亦有意涉足，外媒指紫金擬於阿根廷建設工廠，生產電動車電池所需的鋰材料，預計廠房最快明年投產。張認為若傳聞屬實，對紫金長遠業務發展有利，但鑑於電池級碳酸鋰價格近期較波動，紫金亦非即時投產鋰材料，因此未即時反映在股價上，可待紫金回調至11元買入，並作中線持有。
另外，華潤水泥(01313)發盈警，預計6月底止中期純利會按年減少63%至68%，主要原因期內產品銷售價格及銷量按年下降等。他指受內房問題困擾，加上現時是雨季，市場對水泥需求下跌，該股暫不宜沾手。