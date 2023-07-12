張智威：港股尚未突破跌浪　紫金可吼位買入

信誠證券聯席董事張智威表示，港股始終處於一浪低於一浪形態，情況已由今年3月中持續至今，加上目前港股已連續15個交易日成交額少於1,000億港元，料恒指難突破此格局，料暫時只能在18,200點至19,400點徘徊。

內地上月新增貸款、社會融資規模增量及廣義貨幣(M2)供應均勝預期，對後市又有何啟示？張表示，數據代表內地經濟活動仍頻繁，但復甦步伐相當緩慢，加上中美關係無改善、大市成交淡靜、樓市前景不明朗等，都是近期拖累港股走勢的原因。