財庫局：研循序漸進將可持續披露要求與全球接軌

國際可持續發展準則理事會(ISSB)上月發布全球通用的國際財務報告可持續披露準則。財經事務及庫務局局長許正宇書面回應立法會議員質詢時表示，港府正考慮以循序漸進的方式，將本地的相關要求與這套基準接軌。

就上市公司而言，他提到，聯交所在今年4月發布適用於上市公司有關完善氣候相關匯報規定的公眾諮詢文件，建議的新氣候相關披露規定，以ISSB於2022年3月發布的國際財務報告可持續披露準則(即第2號：氣候相關披露的徵求意見稿)作為參考，並按ISSB之後發布的相關考量加以補充或修改。諮詢期將於7月14日結束。聯交所會發表諮詢總結，將會顧及市場意見及ISSB發布的最終版本準則。

另外，他提到，因應許多上市企業在內地擁有大規模的業務和價值鏈，證監會一直與中國證券監督管理委員會保持聯繫，以確保香港的方向與內地監管發展的步伐一致。

至於綠色金融人才方面，許氏指，已推出多項措施，積極擴大本地人才庫，包括港府2022年12月推出了為期三年的綠色和可持續金融培訓先導計劃，撥款總額為2億元。截至今年7月初，已有38宗發還款項申請獲成功審批，涉及的總資助金額超過22萬元。

他說，將繼續推動香港的綠色和可持續金融發展，並聽取業界意見，制訂適切的策略，提升香港作為綠色可持續金融中心的地位。