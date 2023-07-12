EIGHT STAR STREET尚餘4伙待售　折實價4193萬起

該集團旗下其他項目部署方面，柴灣前中華巴士車廠住宅項目會分2期發展，合共約850伙，提供的戶型涵蓋一房至四房間隔，並以兩及三房為主打。項目正進行上蓋工程，預計於2025年落成，部署明年以樓花形式推出。

同系於去年投的灣仔皇后大道東住宅項目，目前正處於規劃階段，地盤已展開拆樓工程，預計提供160伙。

此外，對於金管局放寬按揭，他表示歡迎當局推出有關措施，相信能夠幫助首置客及換樓客置業。