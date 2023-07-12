EIGHT STAR STREET尚餘4伙待售 折實價4193萬起
2023年07月12日 13:11
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杜偉業
有發展商陸續公布未來推盤計劃，太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET，周三(12日)公布，開售至今累沽33伙，套現約7.02億元，平均成交呎價約38,983元。太古地產董事住宅業務杜偉業表示，全盤尚餘4伙正在發售，折實價由4,193萬至7,068.2萬元，當中3伙屬特色戶。
他指，旗下與嘉里建設(00683)、信和置業(00083)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，迄今共已接獲約1,400張入票。按首張價單以價單形式賣108伙計，暫已超額認購約12倍。至於招標發售的7伙則享有海景。
該集團旗下其他項目部署方面，柴灣前中華巴士車廠住宅項目會分2期發展，合共約850伙，提供的戶型涵蓋一房至四房間隔，並以兩及三房為主打。項目正進行上蓋工程，預計於2025年落成，部署明年以樓花形式推出。
同系於去年投的灣仔皇后大道東住宅項目，目前正處於規劃階段，地盤已展開拆樓工程，預計提供160伙。
此外，對於金管局放寬按揭，他表示歡迎當局推出有關措施，相信能夠幫助首置客及換樓客置業。