調查：港消費者信心好轉　最擔心呢個議題...

信貸資料服務機構環聯發布消費者脈搏調查報告，調查反映香港消費者儘管對市場波動存有憂慮，他們對家庭財政狀況仍感到樂觀。

最新調查顯示，46%受訪者表示家庭財政狀況比預期好，較2023年第一季上升20個百分點。另一數據亦呈現相似升幅，有42%受訪者表示過去三個月家庭收入有所增加，較上季高19個百分點。

受訪港旅遊業和本地需求的強勁復甦帶動，香港經濟持續改善。調查結果顯示，62%的消費者對未來12個月的家庭財政狀況感到樂觀，較上季(34%)提高。另外，有一半(50%)消費者預期未來一年的家庭收入將會增加，較上季上升16個百分點。

儘管經濟環境有所改善，消費者仍對市場存有憂慮，調查結果顯示通脹(58%)、經濟衰退(44%)及股市波動(37%)是受訪消費者最擔憂的議題，其次則為利率上升(35%)。消費者對股市波動和利率上升的擔憂分別比上季上升7個及5個百分點，而對通脹和經濟衰退的擔憂則相反，分別按季減少10個及7個百分點。

在普遍消費者信心好轉的環境下，超過四分之一(27%)的受訪者表示他們的非必要開支有所增加，超過三分之一(34%)的消費者在過去三個月曾增加數碼服務、訂閱和會籍的開支，相比上季高出15個百分點。而計劃增加家庭支出的消費者亦有所上升，近三分之一(30%)的消費者打算在未來三個月增加非必要開支(例如外出用餐、旅遊、娛樂等)，上季則為25%。

儘管只有不到三分之一(29%)的香港消費者有意申請新的信貸或融資，與上季相同，但在不同世代的消費者之間，Z世代(37%)對新信貸服務最感興趣。然而，超過一半(57%)整體受訪者表示利率上升對他們尋求新信貸的決策有中至高度影響，比上季增加了11個百分點。

雖然對利率上升的擔憂依然存在，但仍有更多消費者計劃申請新居所貸款(16%)，比上季上升3個百分點，亦是過去一年首次出現增幅。另外，調查結果顯示消費者對與汽車相關的信貸活動的需求增幅最為明顯，計劃申請新汽車貸款或租賃及對其進行再融資的消費者，分別上升了7個百分點至16%及上升8個百分點至13%。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，隨着香港經濟在疫後復甦，消費者對財政前景的信心亦有明顯增強。另外，因應消費者對新信貸的興趣開始回升，金融機構應把握市場機遇以發展業務。透過利用先進的分析和模型，可以更詳盡地根據消費者不斷增長的需求，度身訂制信貸產品組合。

環聯消費者脈搏調查於2023年5月4日至5月17日期間訪問了910名香港消費者。