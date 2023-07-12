道期升25點 油價微揚
2023年07月12日 16:15
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美匯指數報101.14；港匯見7.8294；離岸人民幣(CNH)報7.1934；美元兌日圓報139.67；歐元處1.1028；英鎊報1.2940。金價報1,934美元。油價向好，布油報79.42美元，紐油處74.83美元。比特幣升見30,735美元。道指期貨升25點。
焦點數據：
-20:30 美國6月消費物價指數
-22:00 加拿大官方指標利率
●港股連日反彈，惟受制萬九點大關。恒生指數高開137點後最多漲272點，高見18,932點；全日收報18,860點，升201點或1.08%。大型科網股領漲，美團全日飆4.34%，是表現最佳藍籌；攜程集團及小米集團俱升逾2%。https://reurl.cc/WGz9r9
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●內地A股偏軟，其中滬綜指跌25點或0.78%，收報3,196點，跌穿3,200關，成交3,654.33億元人民幣。https://reurl.cc/RzRMjx
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香港經濟：
●渣打上調今年香港GDP增長預測至4.3%。
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外地經濟：
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企業消息：
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