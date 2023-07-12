【產經直播】阿里90元關得而復失　上方阻力大？

人民幣走強下，恒指周三(12日)高開137點，早段曾升272點，午後升幅收窄，最終收升201點，報18,860點，成交約838億元。港股連升3日，反彈可望持續？美國即將公布6月消費物價指數(CPI)，市場預期按年增幅由5月的4%，減慢至3.1%，核心CPI升幅則料放緩至5%。憧憬美國通脹回落，可否帶動港股進一步向上？

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