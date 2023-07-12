【產經直播】阿里90元關得而復失 上方阻力大？
2023年07月12日 16:49
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人民幣走強下，恒指周三(12日)高開137點，早段曾升272點，午後升幅收窄，最終收升201點，報18,860點，成交約838億元。港股連升3日，反彈可望持續？美國即將公布6月消費物價指數(CPI)，市場預期按年增幅由5月的4%，減慢至3.1%，核心CPI升幅則料放緩至5%。憧憬美國通脹回落，可否帶動港股進一步向上？
科指繼續跑贏恒指，阿里巴巴(09988)曾升2.5%，高見90.95元，創近一個月高，不過90元心理關口得而復失，收市僅升1%，報89.85元，上面阻力大？美團(03690)則領漲約4%，呢隻仲可繼續追落後？嗶哩嗶哩(09626)自研遊戲「搖光錄：亂世公主」，本月下旬上線公測，錄30萬人預約，股價大升近6%，呢隻又點睇？
近日熱炒的新能源車個別發展，呢個板塊要抖抖？有內媒報道，蔚來(09866)延遲自製電池量產，放緩電池工廠的部分設備採購，該股回吐約1%。據報小鵬旗下廣州小鵬自動駕駛科技有限公司，註冊資本由6億元增至10億元(人民幣)，小鵬(09868)升約2.5%。理想汽車(02015)則收升約1.6%。「造車新勢力」點部署？
國際油價上升，創下10周新高。有傳俄羅斯原油產量正下滑，市場供過於求的情況或告一段落；加上渣打發表報告，預料全球石油需求8月創歷史新高，估計油價第三季度可達逾每桶85美元，看法合唔合理？消息帶動港股三桶油向上，中海油(00883)揚逾2%，中石油(00857)及中石化(00386)齊升1%過外，現水平買入油股值博？
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