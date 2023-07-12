諾亞國際：港股估值好低　宜趁機長揸優質科技股

港股跑輸環球市場，財富管理公司諾亞國際首席投資官蔡清福表示，港股有約8成屬H股，與中國內地經濟高度相關，而內地經濟自第二季起，復甦速度不似預期，環球投資者正低配中資股票，只要有好消息出台，屆時外資會重新流入，目前港股估值「好低好低」，建議投資者可借機吸納具增長潛力的股份，並持貨2至3年，特別看好科技板塊。

他指出，螞蟻集團被判罰款，意味着內地監管終告一段落，「政策不明朗終於明朗了」，對市場而言必然是好消息。

他又指，投資最終要獲利才能吸引資金流入，坦言未見轉捩點出現。日股近期表現標青，因過去30年「未瞓醒」，現在「終於瞓醒」，相信有部分資金由中國股市流至日本市場及印度市場，惟無人肯定涉資的規模。

被問到本月底的政治局會議或釋出利好政策，會否刺激資本市場。蔡氏坦言，難以預料有哪些措施出台，一旦不及市場預期，或令投資情緒更悲觀。現時內地最大問題是年輕人失業、就業不足，嚴重影響消費及經濟，相信當局亦視「保就業」為重要議題，會從這方面着手「谷經濟」。

至於美國儲聯局預告下半年再加息2次，會否進一步影響人民幣匯價。他指，人民幣走勢與美國息口關連不大，因為人民幣並非全自由流通的貨幣。