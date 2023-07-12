高力亞洲：降香港私樓升幅預測　料全年升1至4%

左起：高力香港香港工業物業服務主管陳彪、高力香港商業物業服務主管顏慧萍、高力香港研究部主管李婉茵、高力香港資本市場及投資服務主管翟聰、高力香港商舖服務執行董事吳凱寧、高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜

樓市走勢未見起色，再有代理行收窄住宅樓價升幅預測，高力亞洲估價及諮詢服務執行董事周若瑜稱，雖然上半年樓價仍錄增長，但下半年或會有下跌趨勢。該行修訂全年中小型私人住宅樓價預測，由原先料升約2%至6%，縮窄至全年看升約1至4%。

她指出，二手樓價將會逐漸調整，務求更貼近市價以加快成交。不過，儘管香港第二、三季正值移民高峰期，但鑑於港府積極招攬各地人才，有望增加置業需求。

至於寫字樓及舖位市況方面，高力香港研究部主管李婉茵稱，通關後房地產市場氣氛回暖，甲級寫字樓租賃保持穩定，來自內地企業的查詢量有所增加，零售業則受惠於餐飲業的強勁表現而優於大市，料趨勢將於下半年延續。

不過，該行香港商業物業服務主管顏慧萍稱，下半年仍有部分因素令寫字樓租金帶力壓力，包括面積達約300萬方呎的新增供應等，該行預計甲級寫字樓租金將持平或錄增長，全年度整體增幅料約2%。

高力香港商舖服務主管吳凱寧指出，預計下半年復甦步伐將會加快，主要零售商將繼續擴充業務，新品牌亦將首次進駐香港，預測全年一線街舖租金將錄約8%增長。