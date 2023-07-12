百勝中國：上海第500家門店開業　該店融合多元社會責任

據了解，上海第500家肯德基門店融合了品牌多個社會責任舉措，包括建立結合美食及閱讀的服務空間，夥拍上海圖書館東館開展「小書迷王國」實體獨立閱讀空間。同時與浦東新區殘聯旗下的公益助殘示範品牌「譜夢空間」，為殘障青年提升自我、實現職業發展、融入社會提供助力，將該門店打造為上海首家肯德基「天使餐廳」。門店採用配有燈光和鳴叫提示功能的設備，方便「天使員工」通過聲音和燈光閃爍提示完成標準操作。此外，門店還提供盲文菜單和手語菜單，為有特殊需要的顧客提供更加便捷和愉悅的用餐體驗。

截至2023年3月，肯德基在內地1,800多個城鎮共有超過9,200家門店。過去視菜單創新為戰略重點，通過在菜單和產品中融合中西特色，迎合中國消費者。今年夏季，肯德基中國推出「以經典好滋味致老友」懷舊營銷活動，涵蓋9款熱賣至今的肯德基標誌產品，如吮指原味雞、葡式蛋撻、新奧爾良烤雞翅、超值全家桶、和皮蛋瘦肉粥等。