中原按揭：次季樓巿整固　6月新批按保額創16個月低

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按證保險數字，2023年6月份新批按保金額連跌三個月，按月減少23.7%至161億元，宗數亦三連跌按月減少24.9%至2,847宗，宗數創過去6個月新低及金額創過去16個月新低，主要是因為二手交投在首季急彈後回軟進入整固期，交投減少令次季按保數字回落。

王美鳳認為，近期政府放寬按揭成數出台，由於樓價1,500萬元以下的基本按揭成數已提高至7成，在目前息率已回升時期，部分備有3成首期的置業人士會以非按保形式上會，而另一方面，按保樓價上限放寬至3,000萬元，當中8成按保樓價上限放寬至1,500萬元，基本按揭及按保成數同步放寬，有助有需要用家根據自身情況有更多選擇及降低門檻上車、換樓又或轉按轉走發展商按揭，料有關變化將在第三季內新批按保開始反映。

她續指，6月份新取用按保連升三個月按月增加23%至2,341宗，貸款額亦連升兩個月，按月增加17.4%至125億元，宗數創過去21個月新高及金額創過去11個月新高。新取用按保所反映的市況較滯後，6月份新取用按保量主要受今年首季樓市交投明顯增加而帶動，預期未來新取用按保數字亦會逐步跟隨巿況出現回落。

與去年同期比較，2023年上半年新批按保貸款宗數及金額錄得24,136宗及1,341億元，較去年同期分別減少2.2%及8.4%，宗數及金額創近3年上半年新低。2023年上半年新取用按保貸款宗數及金額錄得9,346宗及514億元，較去年同期分別增加5.7%及1.4%。