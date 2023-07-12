經絡：港樓次季成交減弱　按保數字料回落

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，首半年新取用按揭保險數字按年上升，除反映首季樓按市況回暖，並顯示市場對按揭保險的需求仍然殷切。然而次季本港樓市受環球經濟及加息等因素影響，成交宗數減弱下，料按保數字將會有所回落並於今季反映。

據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，2023年6月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為2,847宗及160.71億元，較5月份的3,791宗及210.68億元減少944宗（24.9%）及23.7億元（49.97％），宗數及金額連跌3個月，宗數創６個月新低，金額創16個月新低。

2023年6月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為2,341宗及124.95億元，較5月份的1,903宗及106.47億元增加438宗（23%）及18.48億元（17.4%），宗數及金額連升2個月，宗數創21個月新高，金額創11個月新高；平均新取用按保貸款金額為534萬元，按月減少26萬元（4.6%）。

2023年首半年新批出按保貸款宗數及金額為24,136宗及1,340.51億元，比去年同期的24,674宗及1,463.98億元，分別減少538宗（2.2%）及123.46億元（8.4%），金額創近3年的首半年新低。而今年首半年新取用按保貸款宗數及金額為9,346宗及514.07億元，比去年同期8,840宗及507億元，分別增加506宗（5.7%）及7.07億元（1.4%）。