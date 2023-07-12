油塘項目披露戶型分布　洪水橋、黃竹坑新盤繼續收票

一手市場多盤齊推，競爭激烈。元朗洪水橋新盤於5日內暫收約1,700張入票，而黃竹坑站亦已錄超額近12倍。另有市區餘盤減價推售。

● 洪水橋滙都I首輪暫超額約8倍

●黃竹坑站海盈山暫收約1,500張入票

● 油塘親海駅II最快下周開價

● 鰂魚涌THE HOLBORN周日賣28伙

● 灣仔EIGHT STAR STREET累沽33伙

● 紅磡必嘉坊‧迎匯16伙減價最多4%

● 啟德HENLEY PARK單日沽兩伙