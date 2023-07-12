油塘項目披露戶型分布 洪水橋、黃竹坑新盤繼續收票
2023年07月12日 21:30
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一手市場多盤齊推，競爭激烈。元朗洪水橋新盤於5日內暫收約1,700張入票，而黃竹坑站亦已錄超額近12倍。另有市區餘盤減價推售。
● 洪水橋滙都I首輪暫超額約8倍
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I，於5日內暫錄1,700張入票，按首輪以價單形式發售188伙計，暫超額認購約8倍。
●黃竹坑站海盈山暫收約1,500張入票
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，5日內累計接獲約1,500張入票，按首輪以價單形式發售108伙計，超額認購近12倍。
● 油塘親海駅II最快下周開價
長實集團(01113)油塘親海駅II，周三(12日)公布將於周內上載樓書，最快下周開價及爭取月內展開銷售。該集團營業部首席經理郭子威透露，為配合政府的「搶人才」措施，價單將會推出針對外來人才的「愛才計劃」，為該類買家提供額外5%折扣優惠。該集團營業經理陳詠慈稱，首張價單預計提供不少於132伙。今期提供658伙，戶型分布上，開放式戶有58伙、一房戶有232伙、兩房戶有228伙、三房戶設112伙，另28伙兩房複式戶。
● 鰂魚涌THE HOLBORN周日賣28伙
恒基地產(00012)旗下現已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周三(12日)上載價單5號，提供50伙，折實平均呎價約25,749元。項目同步上載銷售安排，將於周日(16日)發售當中28伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，新一批單位包括40伙一房戶及10伙兩房戶，實用面積由253至452方呎，部分屬向南山景戶，折實售價由580.33萬至1,439.93萬元，折實呎價22,669至31,857元。入場戶為B座5樓B2室，實用面積256方呎一房，折實呎價約22,669元。
● 灣仔EIGHT STAR STREET累沽33伙
太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET複式現樓單位首度曝光。發展商指，項目開售至今累沽33伙，套現約7.02億元，平均成交呎價約38,983元。太古地產董事住宅業務杜偉業表示，全盤尚餘4伙正在發售，折實價由4,193萬至7,068.2萬元，當中3伙屬特色戶。該集團旗下其他項目部署方面，柴灣前中華巴士車廠住宅項目會分2期發展，合共約850伙，提供的戶型涵蓋一房至四房間隔，並以兩及三房為主打。項目正進行上蓋工程，預計於2025年落成，部署明年以樓花形式推出。
● 紅磡必嘉坊‧迎匯16伙減價最多4%
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，於周三(12日)再次修改價單，將16個單位的售價劃一下調約3.5%至4%。發展商同日公布最新銷售安排，將於周日(16日)先到先得發售上述16伙。據價單顯示，減價單位包括9伙一房戶及7伙兩房戶，分別屬實用面積278方呎的C室及378方呎的B室，最高折扣率維持10%後，折實價由560.34萬至797.85萬元，折實呎價介乎20,156至21,107元。
● 啟德HENLEY PARK單日沽兩伙
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，最新再沽兩伙，共涉逾1,572萬元。當中，1A座6樓J室，為實用面積392方呎的一房戶，成交價793.35萬元，呎價約20,239元。