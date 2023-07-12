美通脹數據回落刺激股市造好　達美樂簽外賣協議股價飆一成

美國通脹持續溫和回落，6月消費物價指數(CPI)按年升幅為3%，略低過預期；刺激美股早段造好，道指升277點，報34,538點；標指升42點，報4,481點；以科技股為主的納指升172點，報13,932點。

展望美股後市走勢，嘉信理財發表報告指出，受5月少數美國人工智能(AI)公司股價急升，帶動上半年美股收窄與國際股票落後幅度，但認為若通脹及就業增長放緩蔓延至服務業，料下半年股市表現難以錄得同樣升幅。該行稱，下半年美國聯儲局將會加息0.25厘，又指若撇除美國經濟數據考慮因素，最快明年中才會逐步減息。

該行預期，現時AI成份股出現泡沫情況，下半年能否繼續帶領指數仍屬未知之數，而其他板塊成份股將繼續追上，拉近與AI成份股升幅，又指以今年上半年標普500表現表現而言，料後市仍然向好。

另外，納斯達克交易所於上周五公布，納斯達克100指數將在本月24日開市前進行特別調整，並於本月14日公布調整細節，惟交易所強調不會導致任何股票被納入指數或自指數剔除，而是次調整是透過重新分配權重來解決指數過度集中的問題。

企業消息方面，達美樂比薩(Domino's Pizza)表示已與Uber簽訂一項新協議，允許客戶經由Uber的食品外送應用程式(App)訂購達美樂產品。達美樂股價飆逾11%。