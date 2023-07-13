全球PC上季僅付運5970萬部 　機構料下半年需求復甦

市場研究機構Gartner的報告顯示，今年第二季全球PC付運量約5,970萬部，按年跌逾16%，已連跌7個季度，惟跌幅較首季的30%有所收窄，意味市場銷售開始有回穩迹象。季內，聯想仍然是全球PC銷量冠軍，付運量超過1,430萬部，市場佔有率24%，但付運量按年跌近21%。惠普和戴爾分別排第二及第三；蘋果公司(Apple Inc.)的PC付運量則微跌約0.5%。

研調機構Canalys的最新研究報告亦指出，第二季全球PC市場降幅縮窄，桌上PC和筆記本電腦的總出貨量按年下降11.5%至6,210萬部，此前連續兩個季度總出貨量下降超過30%；惟第二季度的總出貨量按季增長11.9%，顯示市場有望在今年下半年加速復甦。Canalys預計，今年全年全球PC出貨量將低於去年，因爲面對高通脹和利率上升，消費者優先考慮在必需品上的支出。

另一調研機構IDC則顯示，全球個人電腦第二季出貨量按年減13.4%，連續6個季度出現下跌，又指全球對電腦需求疲軟，導致庫存高於正常水平的時間較預期長，包括零售及供應鏈，雖然問題正逐步放緩，但許多零件供應商持續降低價格，以求去化庫存。