鄧聲興：內地重型卡車行業進入增長期

今年中國宏觀經濟加速復甦，工程建設與物流運輸等領域需求回升，中國重型機械行業受惠。以重型卡車為例，據第一商用車網資料，今年1至6月中國重卡行業累計銷量按年增長約25%達47.4萬輛，其中6月銷量按年增長約31%達7.2萬輛，出口按年增長超50%。

出口需求成關鍵因素

另據中國汽車工業協會數據顯示，中國1至5月重型卡車出口量同比大幅增長78%達11.3萬輛，出口業務持續高漲。中國重卡行業上半年總體有所回暖，或將迎來上升周期並具有長期增長空間，而出口需求或為較關鍵的影響因素。

海關總署資料顯示，今年1至4月重卡出口量前10大國家分別為俄羅斯、印尼、菲律賓、烏茲別克、越南、坦桑尼亞、沙特阿拉伯、尼日利亞、蒙古及南非。從數據來看，一方面，俄烏衝突背景下，西方國家對俄羅斯商用車企實施制裁及歐洲重卡車企的退出，為中國重卡進入俄羅斯市場提供機會，存在供給缺口的俄羅斯長期需要以中國進口作為支撐。

另一方面，「一帶一路」沿線國家需求中上。當前中國正在通過「一帶一路」在全球各地執行基建項目，且大多使用中國重卡作業，東南亞、非洲等地的基礎設施建設投資明顯提速，相信隨着相關政策持續推動，除了重型卡車外，將有更多工程基建領域的中國重型機械進駐海外市場，並憑藉中國製造的優勢不斷提升市場份額，為相關產品的出口提供持續動力。

競爭優勢可持續提升

中國重卡近年來在品質、外觀及智能網聯配置方面正逐步與外資產品縮小差距，部分先進配置已實現超越，且頗具性價比。有業內人士認為，當前中國重卡可以歐洲重卡約40至50%的價格實現約歐洲重卡品質的70至80%，相信憑藉中國完備的汽車產業鏈、大規模產能效應及人力成本等方面的優勢，中國重卡的全球競爭優勢有望持續提升。同時，近年人民幣貶值對企業海外出口的效應亦加深中國製造的性價比優勢，或能進一步促進中國重型機械出口。

總體而言，隨着經濟回暖以及外緣政治和中國「一帶一路」國策支持帶來的海外出口增長動力，中國重卡產業鏈及基建工程相關重型器械領域有望持續受惠，不妨關註相關行業龍頭企業。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)