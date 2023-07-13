鄧建初：炒港股運用逆向思維 為何常有斬獲？
2023年07月13日 06:00
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上月22日初哥於本欄曾指出，當眾口一詞睇淡港股之時，往往便是入市良機。翌日恒生指數連續第四日下跌，市場預期再試低位18,200之際，恒指跌多數十點到18,767就大幅反彈至19,449。在19,500關口位前遇到阻力，再度回落。
上周四美國財長耶倫訪華，新聞消息靜得出奇，普遍評論認為毫無寸進，失望之餘，上周五(07月7日)恒指再度急跌。有評論立即發揮風派淡友角色，睇淡恒指會下破18,000大關口位。當日上午恒生指數跌至全日最低位18,279，午後因阿里巴巴(09988)逆市上升，恆指喘定18,365收市，仍下跌167點。
上午市勢偏弱，科技股仍持續下滑，初哥早於11時左右已發覺阿里巴巴沒有下跌，甚爲硬淨，並在聊天室提及。中午傳出阿里巴巴旗下螞蟻集團被罰款70餘億元人民幣以結束監管整改，算是好消息。不過除了阿里巴巴表現亮麗外，同類股阿里健康(0241)及阿里影業(01060)未見受惠，而其餘科網巨企騰訊(00700)、美團(03690)等仍然下跌。當晚受到阿里巴巴急升帶動，其餘中概股跟升，港股ADR大升259點，收報18,624。
事後看來，當日下午港股應已止跌回升，只是市場成交薄弱，氣氛低迷，手持蟹貨之股民不勝其數，提不起興趣動用新資金入市。大戶們等待美股之港股ADR交投淡靜時，才一舉推動中概股上升。這種炒法事半功倍，花少量資金便可造出效果。
已故股壇前輩曾有一句名言，「滿街鮮血、入市時機」，當人人睇淡的時候，股民更應冷靜行事，看看是否有入市良機。然而，人類與生俱來心理上追求安全感，緊貼潮流，感覺是較為安全。在股場中孤身走我路，需要一定的堅持。逆向炒法是高深的炒股學問，要達致成功境界，非有多年經驗不可。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)