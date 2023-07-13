美匯跌1%　港股黑期高水330點

●踏入亞洲時段，美匯指數跌1.15%，報100.56；港匯見7.8254；離岸人民幣(CNH)報7.164；美元兌日圓處138.43；歐元報1.1139，英鎊報1.2995。金價處1,957.65美元。布油報80.16美元，紐油報75.86美元。比特幣(Bitcoin)跌0.7%，報3.04萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水330點。

●道指收報34,347點，升86點或0.25%；標指收報4,472點，升32點或0.74%；納指收報13,918點，升158點或1.15%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,219點，升358點或1.87%。

●7月恒生指數夜期收報19,213點，升352點，高水352點，成交21,078張。

●紐約期油收報每桶75.75美元，升0.92美元或1.23%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.11美元，升0.71美元或0.89%。

●紐約期金收報每安士1,961.7美元，升24.6美元或1.27%。

●英國富時100指數收報7,416點，升133點或1.83%；德國DAX指數收報16,023點，升232點或1.47%；法國CAC指數收報7,333點，升113點或1.57%。

●美國6月消費物價指數(CPI)按年升3%，低過市場預期，為2021年3月以來最小升幅；撇除食品及能源的核心CPI升幅為4.8%，略低於預期。

●加拿大加息0.25厘，符合市場預期。

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