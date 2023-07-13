人工智能競爭白熱化！馬斯克成立「xAI」分杯羹

OpenAI創始人之一、電動車龍頭特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)再戰人工智能(AI)領域！他周三(12日)宣布成立一家名為「xAI」的新人工智能公司，目的是「了解宇宙真實本質」。

外媒報道，馬斯克正式公布xAI誕生之前，已經積極招兵買馬，許多成員先前曾在其他大型AI公司如DeepMind、OpenAI、谷歌研究院、微軟研究院，以及旗下公司Twitter和Tesla任職。團隊將由馬斯克帶領，12名領導層全是男性，不少曾參與開發DeepMind的AlphaCode、OpenAI的GPT-3.5及GPT-4聊天機器人等項目。

xAI又指，公司是一家獨立於X Corp的公司，但將與Twitter、Tesla及其他公司密切合作，在實現公司的使命方面取得進展。

分析員預期，xAI的定位將會是OpenAI、Google及Anthropic的主要競爭者，並會開發類似ChatGPT、Bard及Claude等聊天機器人，瓜分相關市場。而根據早前外媒報道，分享了他開發「TruthGPT」計劃的細節。另外，他已經從英偉達(Nvidia)購入了數千個GPU處理器，目的就是支援即將開發的大型語言模型。