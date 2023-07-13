許繹彬：港股先決條件未改　新股市場難有運行

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周港股的走勢看似可以「喘定」，但仍給予投資者有種「唔穩陣」之感 。大市每天均是高開，然後到收市前在毫無不利因素下出現 「升少截」。儘管港股受惠於人民幣匯率回暖，以及美股不斷做好的情況下，但走勢仍似「矮仔爬樓梯」般，一級級而上。即使港昨天(12日)能暫企穩在18,800點心理關口水平，但由於成交不足850億元，完全無勢，前景模糊。慶幸美元兌人民幣的匯率終於升穿7.2，如持續維持於此水平以上，港股成交可能會有所改善，再向上進發，初步希望能向19,130點至19,300點（即20天及50天線之間）邁進。

香港股市在上半年滯後於其他亞洲國家已是鐵一般的事實，而在最新公布的亞洲市場新股上半年平均回報中，香港表現差劣，反觀日本市場則再度成為神話，其新股以半年回報率達75%成為最佳回報的國家；緊接其後是南韓，回報率達50%；一向被看低一線的台灣亦有20%回報；連帶今年一直受人民幣貶值所累的內地市場亦有近19%回報；而曾被譽為新股回報保證的香港新股市場，遑論回報，上半年的「戰績」更出現負5.8%的慘淡現象，又一次成為亞洲表現最差勁的市場。

筆者認為，香港新股市場其實由2022年下半年開始至今年上半年止，在暗盤市場或首天上市沒有跌穿招股價，已算是萬幸，投資者在無利可圖的情況下另謀出路，亦屬人之常情。而導致香港新股市場出一蹶不振的大主因是港股成交持續萎縮，尤記得2020年時新股市場百花齊放，每隻新股都出現搶購潮，財經新聞經常出現有人龍排隊等待證券行開門開戶，更出動全家總動員作出認購申請，全城好像買六合彩般等待贏巨額獎金一樣。出現此現象，相信皆因當時港股每日平均成交達2,000億以上，而現貨市場可謂歌舞昇平，投資者手持的心儀股份（尤以科技股）保守估計也有30至50%利潤，部分利潤更達1倍或以上，在有額外的可觀利潤下，投資者更放膽投資在新股市場。

再者，當時利息極低，孖展認購亦只收1.5%左右的息率，驅使投資者作「頂頭鎚」或選擇「B組」認購；加上新股上市大多以科技及醫葯為主，可以話 「食正」當時全球股市的浪潮，帶動新股在暗盤或首日上市出現噴射式爆升，因而令全城投資者紛紛以孖展認購。故此，昔日香港市場不論在集資額度、超額認購倍數及參與認購人數方面，均穩佔全球三甲。

時至今日，港股成交不足千億，而恒指的走勢亦滯後於全球股票市場，現只能在19,000點徘徊，部分對恒指舉足輕重的股份對比2020年水平已下調近六成，連該年當時得令的新貴股份，下跌九成的例子隨處可見。再者，由於息口持續上升，認購新股的孖展息率則對比2020年已上升幾倍。結合各種不利因之下，若投資者仍對港股有所眷戀，亦偏向選擇在現貨市場買入優質股份，而不願投入新股認購市場，所以若港股下半年的不利因素仍未改善，新股市場相信仍會持續不振。