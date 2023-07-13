【高盛推介】騰訊早段突破350元　連升4日

高盛(亞洲)有限責任公司：美國昨(12日)晚開市前公布6月消費者物價指數，由5月的按年增加4%大幅放緩至增加3%，創自2021年4月以來新低，亦低於市場預期。

港股今(13日)早繼續高開，由本周一起連升的重磅股騰訊亦繼續上升，開市隨即突破350港元水平，早段高見350.6元的過去3周高位後升幅收窄。現報349元，升約2.6%，目前為連續第4日上升。有券商料騰訊今年次季業績表現穩健，料調整後純利達374.1億元人民幣，按年升33%，維持「增持」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周四至本周一共錄得約4,060萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,810萬元。

觀察港股通資金流向，騰訊於昨日繼續獲北水轉向買入，錄得約1.3億元資金淨買入。

騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿11.5倍，高槓桿、低面值。

騰訊購16946，行使價390.6元，2023年10月26日到期，實際槓桿11.5倍，貼價。

騰訊牛68829，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.1倍，中期、輕微價外。

騰訊沽17816，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.6倍，高槓桿。

騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率23.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率14.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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