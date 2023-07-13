存保會擬將存款保障額調高至80萬 今起展開諮詢

香港存款保障制度實施多年，香港存款保障委員會發諮詢文件，提出多項優化建議，包括建議將現時的存款保障額，由50萬元增加至80萬元，令銀行存戶獲全額保障比率提高至92%。當局強調，這次是常規檢討，並不是由早期美國地區性銀行倒閉引發。

存款保障諮詢建議還包括供款機制、銀行合併時的存款保障安排及申述機制。為應付較高的保障額，諮詢建議將向存保計劃成員再次收取建立期徵費，而建立期徵費率維持不變；於銀行合併時，為受影響的存戶提供6個月的額外存款保障；另要求存保計劃成員在其數碼渠道展示計劃成員標誌，並簡化私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規定。

存保會周四(7月13日)起展開為期3個月諮詢，諮詢期至10月12日。

存保會主席劉燕卿表示，存保會一直致力保障小存戶，並藉此維持銀行體系的穩定，相信這次提出的優化建議將有助確保計劃繼續符合國際標準，並緊貼香港的最新發展。

存保會總裁何漢傑補充，存保會在釐定存保計劃的保障額時已考慮了不同因素，並力求在加強保障和控制成本之間取得合理平衡，歡迎公眾和其他相關持份者就優化建議提出意見。