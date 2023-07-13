【高盛推介】美團連升4日跑贏大市　累升逾1成

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由本周一(10日)起重上120港元水平並連升，今(13日)早繼續上升。開市隨即突破130元水平，高開約3.3%後升幅擴大，最高見135.4元的過去3周高位。現報134.6元，升約5.7%，升幅跑贏大市兼連升第4日，累計升逾10%。

發改委日前會同相關部門，深入調研了解包抬美團在內的平台企業發展情況，並將持續推出平台企業典型投資案例，支持平台企業引領發展、創造就業等。此外，國務院總理李強在平台企業座談會中，表示平台經濟大有可為，希望廣大平台企業堅定信心向前看。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於本周二錄得約260萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約710萬元，為昨日第二多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約4,500萬元資金淨買入。

美團購18056，行使價155.1元，2023年10月20日到期，實際槓桿6.7倍，集高槓桿、高敏感度於一身。

美團購17399，行使價148.98元，2024年4月25日到期，實際槓桿3.8倍，中長期、時間值損耗較低。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽15730，行使價130.7元，2023年10月24日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、行使價100元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.7倍，中年期。

美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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