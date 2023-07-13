向LME挑機？上海期貨交易所傳研拓中國境外商品存儲

雖然上海期貨交易所控制着中國的金屬交易及倉儲，但LME長期以來一直在其他地方佔據主導地位，其倉儲網絡由遍布美國、歐洲和亞洲32個地點的500多個設施組成。

上海期貨交易所擁有一個由216個期貨合約存儲設施組成的國內網絡，其中包括在其市場上交易的金屬以及橡膠等材料。

消息人士稱，中國是全球最大的銅等工業金屬消費國及生產國，希望國內企業能夠對價格施加更大影響。據悉，上海期貨交易所有意向海外倉儲擴張，正研究想做甚麼、如何做以及幾時做，不過沒有提供實現擴張的時間表。

根據消息人士，上海期貨交易所在新加坡設有辦事處，該辦事處已被物色為可根據上海期貨交易所權證(授予金屬所有權的所有權文件)儲存金屬的倉庫的潛在地點。據悉，上海期貨交易所考慮的另一個地點是泰國，作為上海國際能源交易中心(INE)國際橡膠合約的簽約地點。