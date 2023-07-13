淘寶天貓據報啟動重大人力體系改革　取消P序列

內媒報道，近期淘寶天貓集團啟動近年來最大的人力制度改革，涉及員工績效、層級體系等多個核心事項，目前已形成一個初步的「徵求意見版」。報道指，本次職級體系改革將在淘寶天貓集團率先落地實施，其他集團可以選擇跟進，也可以自行制定職級和晉升規則。

淘寶天貓的人事制度改革方向包括：

●取消P序列，改為14-28級，對應原P4-P8，每三個層級對應一個P級；

●原P8以上員工走組織任命的形式，不再有職級的晉升和降級，而根據業務規模和團隊規模來決定薪資和獎金；

●14-28級員工工資和獎金不會只與層級掛鈎，未來將實現層級和獎金的逐步分離；

●績效分數將只保留三個層級：3.75、3.5、3.25，取消3.5+和3.5-，績效表現優秀者可能在一年內實現多個層級躍升。

按照此前的職級規則，從P4(校招畢業生)至P12(事業部總裁)，阿里員工入職時會匹配職級，並對應相應薪酬與股票。其中P4至P7為基層，P8至P9大致為中層，P10及以上為高層，一般為副總裁及以上，對應相應的M序列，被阿里員工稱為「高P」。P8平均年薪(現金加股票)能達到百萬級別。

報道指，今年以來，阿里巴巴集團徹底拆分各自負盈虧、取消職級P序列、按季度短期考核，「老阿里」的光環正消失，高層被施加更大的業績壓力，中層無法躺平，而基層獲得更多發展機會。阿里正以雷霆手段向外界展示變革決心，應對緩慢增長的互聯網消費時代。