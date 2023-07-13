普京行運？俄油突破G7上限價60美元

俄羅斯總統普京轉運？繼早前火速平定叛軍，穩住政局，經濟方面亦有喜訊。外媒報道，烏拉爾原油價格周三(12日)重上每桶60美元，突破七大工業國(G7)設定的價格上限，為莫斯科帶來經濟上的勝利。

根據外媒數據，烏拉爾原油周三首度突破G7早前設下的60美元關卡，升至每桶60.78美元。美國財政部發表聲明，正在密切關注市場是否存在違反價格上限的情況，值得注意的是，不使用G7聯盟旗下服務的交易，不在60美元的價格限制下。聲明補充，俄油交易的很大一部份仍依賴G7成員國提供服務。

隨着石油輸出國及其盟友(OPEC+)減產、全球庫存收緊，目前全球石油市場價格正在上漲。俄羅斯出口下降，也給油價帶來進一步壓力。根據美國國務院表示，在G7制裁下，俄羅斯收入按年減少近50%。

為了限制普京用作攻打烏克蘭的資金，G7去年對俄羅斯原油設定價格上限，打擊其售油收入。然而，俄國當時迅速組建了「影子船隊」，避開G7成員國企業服務的情況下，將原油運給買家。這對於歐美來說無疑是一大挫折，當時的決策是為了讓足夠的石油在全球市場上流通，避免更大的通脹衝擊，同時也限制俄羅斯在能源領域的收入。