美孚九華徑燒烤場申請擬建5973伙　規劃署不反對

上述申請範圍涵蓋上述燒烤場及毗鄰土地，整個地盤佔地約520,053方呎，當中包括約239,378方呎政府土地，現劃為綜合發展區。去年提出以5倍地積比率，興建14幢樓高31至35層的分層住宅，另設兩層地庫，住宅樓面面積約2,592,260方呎，另提供約7,535方呎非住宅面積作幼稚園及會所等用途。

值得留意是，該集團大致已整合業權屬地盤中央部分，即第1A及1B期發展，涉及7幢住宅樓宇，總樓面約1,274,503方呎，兩期分別提供1,707及1,240伙。

規劃署指出，項目擬建多項社會福利設施，並保留13處三級歷史建築，申請人就此提出了各種緩解措施，以避免對歷史建築帶來不利影響。

同時提出多項城市設計和景觀美化方案，如15米建築間距，各階段實現一比一植樹補償等，對周邊環境及視覺不會造成負面影響，故不反對該項申請。