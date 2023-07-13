美孚九華徑燒烤場申請擬建5973伙 規劃署不反對
2023年07月13日 13:59
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違規經營多年的美孚九華徑燒烤場，遠東酒店實業(00037)去年向城市規劃委員會提交申請，計劃發展為大型分層住宅項目，擬建5,973個單位，其中由該公司持有的部分佔2,947伙。規劃署不予反對，周五(13日)交由城規會審議。
上述申請範圍涵蓋上述燒烤場及毗鄰土地，整個地盤佔地約520,053方呎，當中包括約239,378方呎政府土地，現劃為綜合發展區。去年提出以5倍地積比率，興建14幢樓高31至35層的分層住宅，另設兩層地庫，住宅樓面面積約2,592,260方呎，另提供約7,535方呎非住宅面積作幼稚園及會所等用途。
值得留意是，該集團大致已整合業權屬地盤中央部分，即第1A及1B期發展，涉及7幢住宅樓宇，總樓面約1,274,503方呎，兩期分別提供1,707及1,240伙。
規劃署指出，項目擬建多項社會福利設施，並保留13處三級歷史建築，申請人就此提出了各種緩解措施，以避免對歷史建築帶來不利影響。
同時提出多項城市設計和景觀美化方案，如15米建築間距，各階段實現一比一植樹補償等，對周邊環境及視覺不會造成負面影響，故不反對該項申請。