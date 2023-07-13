迅銷首3季多賺0.3%收益破頂　上調本財年業績預測

其中，東南亞、南亞及大洋洲地區、歐洲及北美地區的UNIQLO（優衣庫）業務持續表現強勁，第三季度單季大中華地區UNIQLO（優衣庫）業務亦出現復甦，再度顯示集團收益支柱多樣化。迅銷上調全年度業績預測，同時也調高全年度派息。

集團前三季度綜合收益總額為21,435億日圓，按年增長21.4%，綜合經營溢利總額為3,305億日圓，按年增長21.9%，收益及溢利皆錄得大幅增長。因持有債券利息收入增加等，融資收入及成本項目錄得淨收入286億日圓，前三季度所得稅前溢利3,592億日圓，按年增長2.8%，母公司擁有人應佔溢利2,385億日圓，按年增長0.3%。

基於前三季度與第四季度目前的業績表現，集團決定調高2023財年業績預測，預計全年度綜合收益總額將達27,300億日圓，按年增長18.6%，綜合經營溢利總額將達3,700億日圓，按年增長24.4%，預計母公司擁有人應佔年內溢利將為2,600億日圓，按年下降4.9%。

然而，若剔除日圓貶值的影響，預計綜合收益總額將按年增長約14%，綜合溢利總額將按年增長約20%，母公司擁有人應佔溢利將按年增長約22%。另外，預計本年度每股股息280日圓，其中包括中期派息125日圓、期末派息155日圓。按年上年度增派73.3日圓。