利嘉閣：工商舖下半年買賣料增兩成　商廈可追落後

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，2022年工商舖市道先在上半年受新冠疫情第五波爆發拖累而下挫，下半年則遇股市急跌及加息三重夾擊，令買賣登記量挫至當時的谷底。幸好今年初香港恢復通關，令市道起死回生。展望今年下半年，在利好因素多於利淡因素下，加上當局一併放寬非住宅物業的按揭成數，料可進一步推動下半年的復甦勢頭。

據土地註冊處資料，截至6月30日為止的上半年，全港共錄得2,173宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達322.66億港元，較去年下半年的1,794宗及1,095.22億元分別上升21%及急跌71%。買賣登記量上升，主因是受通關復常刺激，帶動市場在低位反彈。至於涉及登記總值急跌，是由於去年下半年有數宗百億巨額登記所致。若比較去年同期，登記量值分別減少18%及36%。

今年上半年錄得2,173宗工商舖物業買賣登記，除了重越二千宗外，亦為連跌3個半年度後首現反彈，反映工商舖市道於此番跌浪已見觸底回升。在工商舖三類物業當中，今年上半年工廈的買賣登記宗數重登千宗以上水平，佔比最多，共錄1,208宗，佔整體比率達55.6%；商廈及店舖則分別錄得443宗及522宗買賣登記，佔比各約20.4%及24%。

黃表示，配合港府剛於上周宣布調高工商舖物業按揭成數，此舉多少有助增強企業及投資者的信貸能力，變相令其營運資金更為充裕，必有利吸引資金流入工商舖市場，推動下半年買賣登記量值進一步復甦向好。他預期，下半年整體工商舖買賣交投量有力持續上升，物業買賣登記量看升20%，進一步上試2,600宗水平。至於涉及成交金額方面，料在商廈可望出現較大金額的升幅，加上工廈及店舖穩步上升配合下，可衝擊500億元大關，達到大約510億元，較上半年漲58%。

至於工、商、舖三大範疇，預期商廈可追落後，買賣登記量升幅料最顯著，相信隨着經濟復甦，海內外企業加速回流，需求亦將增加，下半年買賣登記量有望再升35%邁向600宗。工廈物業表現料續平穩向好，價格相對較易入市，料仍受用家及投資者愛戴，下半年買賣登記有力再升近兩成半，冀達1,500宗。至於店舖方面，下半年看法相對保守，因為通關後中港人流大變，不少港人喜赴內地消費，暫時未見本地店舖市道明顯受惠，預期下半年店舖買賣登記量將處橫行偏軟格局，或守於500宗水平，較上半年微跌5%以內。