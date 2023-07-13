【產經直播】港股企上萬九關 有冇力再升？
2023年07月13日 16:18
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美國6月消費物價指數(CPI)按年升3%，為2021年3月以來最小升幅，低過市場預期，隔晚美股做好，再加上人民幣匯價向上。港股周四(13日)亦急升489點，重上萬九關，收報19,350點，大市成交增至1,113億元。美國通脹可望繼續回落？港股已經連升4日，仲有冇力再上？抑或做定反手開PUT？
國務院會晤多間科企代表，稱平台經濟大有可為。一眾大型科網股急升，前景係咪愈見光明？但科網股連日累計升幅大，短線有冇沽壓？抑或只是升市開端？
美國通脹趨溫和，紓緩聯儲局進取加息的憂慮，隔晚國際油價做好，布油更重上每桶80美元，油價可繼續睇升？「三桶油」點部署？至於金價、期鋁及期銅亦見漲勢，金屬股向上，紫金礦業(02899)升半成、五礦資源(01208)升7%，升勢能否持續？
「周杰倫概念股」巨星傳奇(06683)周四(13日)首日掛牌，收市報5.26元，較招股價4.25元高23%，作為近期難得炒得起的新股，後續會點行？
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