道期升68點　油價微揚

美匯指數報100.037；港匯見7.8210；離岸人民幣(CNH)報7.1660；美元兌日圓報138.49；歐元處1.1164；英鎊報1.3053。金價報1,960.93美元。油價升0.4%，布油報80.45美元，紐油處75.98美元。比特幣升見30,383美元。道指期貨升68點。

焦點數據：

20:30 美國申領失業救濟人數

20:30 美國6月生產者物價指數

-迅銷首3季多賺0.3%收益破頂，上調本財年業績預測。

-傳滙豐正準備在內地發展綠色金融業務。

-巨星傳奇炒高23%收市，每手帳面賺505元。

-小鵬高管質疑理想汽車銷量數據，小鵬反挫逾2%。

-淘寶天貓據報啟動重大人力體系改革，取消P序列。

●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,236點，升40點或1.26%，成交額3,732億元人民幣。

-中國上半年人民幣計價出口增3.7%，進口跌0.1%。

-迪士尼倘落戶廣州，香港旅遊業又少個賣點吸內地客。

-美匯跌至100邊緣，人民幣彈上7.16水平，易綱：匯率彈性增強。

-向LME挑機？上海期貨交易所傳研拓中國境外商品存儲。

香港經濟：

●存保會擬將存款保障額調高至80萬，今起展開諮詢。

●富邦：月底港P或加1/8厘，全年樓價持平。

外地經濟：

●麥肯錫：遙距辦公恐累全球寫字樓貶值超過6萬億元。

●聯合國：去年全球公債創新高，52國陷嚴重債務問題。

●普京行運？俄油突破G7上限價60美元。

●傳印度考慮大減出口量，全球準備捱貴米...

人工智能：

●內地下月實施《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。

●人工智能競爭白熱化！馬斯克成立「xAI」分杯羹。

企業消息：

●凱雷及信宸資本傳售麥當勞中港業務部分股權。