道期升68點 油價微揚
2023年07月13日 16:19
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美匯指數報100.037；港匯見7.8210；離岸人民幣(CNH)報7.1660；美元兌日圓報138.49；歐元處1.1164；英鎊報1.3053。金價報1,960.93美元。油價升0.4%，布油報80.45美元，紐油處75.98美元。比特幣升見30,383美元。道指期貨升68點。
焦點數據：
20:30 美國申領失業救濟人數
20:30 美國6月生產者物價指數
●恒生指數連升4日，全日收報19,350點，升489點或2.6%，主板成交1,113億港元。https://reurl.cc/y7o77O
-迅銷首3季多賺0.3%收益破頂，上調本財年業績預測。
-傳滙豐正準備在內地發展綠色金融業務。
-巨星傳奇炒高23%收市，每手帳面賺505元。
-小鵬高管質疑理想汽車銷量數據，小鵬反挫逾2%。
-淘寶天貓據報啟動重大人力體系改革，取消P序列。
●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,236點，升40點或1.26%，成交額3,732億元人民幣。
-中國上半年人民幣計價出口增3.7%，進口跌0.1%。
-迪士尼倘落戶廣州，香港旅遊業又少個賣點吸內地客。
-美匯跌至100邊緣，人民幣彈上7.16水平，易綱：匯率彈性增強。
-向LME挑機？上海期貨交易所傳研拓中國境外商品存儲。
香港經濟：
●存保會擬將存款保障額調高至80萬，今起展開諮詢。
●富邦：月底港P或加1/8厘，全年樓價持平。
外地經濟：
●麥肯錫：遙距辦公恐累全球寫字樓貶值超過6萬億元。
●聯合國：去年全球公債創新高，52國陷嚴重債務問題。
●普京行運？俄油突破G7上限價60美元。
●傳印度考慮大減出口量，全球準備捱貴米...
人工智能：
●內地下月實施《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。
●人工智能競爭白熱化！馬斯克成立「xAI」分杯羹。
企業消息：
●凱雷及信宸資本傳售麥當勞中港業務部分股權。